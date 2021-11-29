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2 ton sağlıksız midye çöpe döküldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
2 ton sağlıksız midye çöpe döküldü

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız şartlarda saklandığı belirlenen yaklaşık 2 ton midyeyi imha etti.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız şartlarda saklandığı belirlenen yaklaşık 2 ton midyeyi imha etti.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde çok miktarda çuvallar içinde saklanmış midyelerin olduğu ihbarını alan polis ekipleri, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 155 adet çuvala yüklenmiş yaklaşık 2 ton midyeye el koydu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, ele geçirilen midyelerin halk sağlığına uygun olmadığı tespit edildi. Sağlıksız ve kaçak yollarla midyeleri toplayan kişilere cezai müeyyide uygulanırken, midyeler katı atık depolama sahasında imha edildi. - BURSA

2 ton sağlıksız midye çöpe döküldü

2 ton sağlıksız midye çöpe döküldü

2 ton sağlıksız midye çöpe döküldü

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