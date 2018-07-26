Samsun'da 2 Lira İçin Çıkan Kavgada İki Kardeşi Bıçakladılar, Dehşet Anları Kamerada!

Samsun'da, internet kafede 2 TL yüzünden çıkan kavgada 2 kardeşin bıçaklanma anı, güvenlik kamerasına kaydedildi. Hastanede tedavi gören 2 kardeşin sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

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Olay, önceki gün İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Abdül Hak Hamit caddesi üzerindeki internet kafede meydana geldi. İddiaya göre, Z.T.S. kafede karşılaştığı E.S.D. ve kardeşi C.A.D.'den 2 TL istedi. Kardeşler para vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Z.T.S. ağabey ve kardeşini darp ettiği sırada kavgaya karışan E.G.2 kardeşi bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

ZANLILAR YAKALANDI

Yaralanan kardeşlerden E.S.D. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, C.A.D. ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan E.G. ile arkadaşı Z.T.S. gece yakalanarak gözaltına alındı. Dün adliyeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

KARDEŞLERİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kardeşlerin ikisinin da sağlık durumunun ağır olduğu, tedavilerinin hastanelerin yoğun bakım servisinde sürdüğü belirtildi. Öte yandan bıçaklama anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.