2. tercihler ne zaman? LGS 2021! LGS ikinci tercihler ne zaman?

LGS tercihlerinin açıklanması sonrası öğrenciler LGSA ikinci tercihlere gözünü çevirdi. Öğrenciler ve veliler 2. tercihleri merak ederken 2. tercihler ne zaman LGS 2021 ve LGS ikinci tercihler ne zaman gibi konuları araştırdı. Peki, LGS ikinci tercihler ne zaman?