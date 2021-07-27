2. tercihler ne zaman? LGS 2021! LGS ikinci tercihler ne zaman?
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2. tercihler ne zaman? LGS 2021! LGS ikinci tercihler ne zaman?

2. tercihler ne zaman? LGS 2021! LGS ikinci tercihler ne zaman?
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LGS tercihlerinin açıklanması sonrası öğrenciler LGSA ikinci tercihlere gözünü çevirdi. Öğrenciler ve veliler 2. tercihleri merak ederken 2. tercihler ne zaman LGS 2021 ve LGS ikinci tercihler ne zaman gibi konuları araştırdı. Peki, LGS ikinci tercihler ne zaman?

Yaklaşık 1 milyona yakın öğrencinin katılım gösterdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları açıklandı. Gelişme sonrası öğrenciler 2. tercihleri beklemeye başladı. Peki, 2. tercihler ne zaman LGS 2021!LGS ikinci tercihler ne zaman?

LGS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN?

LGS 2.tercihleri belli oldu. Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.

26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

BOŞ KONTENJAN GÖRÜNTÜLEME HAKKINDA BİLGİLER

2021 LGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen için yerleştirmeye esas nakil başvuruları alınacak. Bu kapsamda boş kontenjanlar ve taban puanlar e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek..

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