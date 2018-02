Manisa Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlüğünce 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla Gölmarmara ilçesinde bulunan Marmara Gölü Sulak Alanı'nda bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Manisa İl Şube Müdürü Uğur Bayil, Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Hüseyin Fidan ile Akhisar Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünden engelli öğrenciler katıldı.

2 Şubat'ın Dünya Sulak Alanlar günü olarak çok bilinmediğini ifade eden Orman ve Su İşleri Manisa İl Şube Müdürü Uğur Bayil, Ramsar Sözleşmesi olarak bilinen "Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi" 1971 yılı Şubat ayında İran'ın Ramsar kentinde imzalandığını hatırlattı.

Sözleşmenin imzalandığı 2 Şubat tarihi, sulak alanların korunmasının önemine kamuoyunun dikkatini çekmek üzere 1997 yılından bu yana "Dünya Sulak Alanlar Günü" olarak kutlanmaya başlandığını belirten Bayil, şöyle konuştu:

"Sulak alanlar bakımından fakir olan ülkemizde sadece yaklaşık 1 milyon hektar ve bilinen 500'ün üzerinde sulak alan bulunmaktadır. Sulak alanların hepsi halen insan kaynaklı, doğayı gözetmeyen tarım, sanayi ve yerleşim tehdidi altındadır. Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanlar kriterini sağlayan ilimizin en önemli sulak alanı Marmara Gölü Sulak Alanıdır. Marmara Gölü, Ege Bölgesi'nde Manisa iline 78 kilometre, Gölmarmara ilçesine 5 kilometre, Salihli ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Göl Doğu-Batı doğrultusunda uzanır. Boyu 12 kilometre, en geniş yeri 6 kilometredir. Azami derinliği 3-4 metre, kıyı şeridi uzunluğu 46,5 kilometredir. Göl suyu tatlıdır. Göl çevresi genelde 50 metre, yer yer 150 metre genişliğinde saz, kamış ve çeşitli sucul bitki örtüsü ile çevrilidir. Marmara gölü doğal alüvyon baraj gölü olup, eutrof (güneş ışığının dibe kadar ulaştığı, sığ) karakterde bir göldür. Göl suyu organik madde ve su bitkilerince zengin bulanık görünüşlü yeşil renklidir. Gölün 1/6'lık kısmı sazlıklarla kaplıdır."

Marmara Gölünün planktonlar ve dip canlıları bakımından zengin oluşu gerek çeşitlik ve gerekse yoğunluk bakımından yüksek düzeyde yaban hayatının barınmasına imkan sağladığını ifade eden Bayil, şöyle devam etti:

"Marmara Gölü su kuşları için uygun biyotoplar (sazlık, bataklık, adacık, kamışlar gibi değişik ortamlar) sunması dolayısıyla çok sayıda yerli kuş türü barındırmakta ve ayrıca göç yolu üzerinde göçmen türlerinde önemli bir kışlama ve kuluçka alanıdır. Marmara Gölü Ulusal Sulak Alanı, Marmara Gölü Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından 2017 yılı içinde ulusal önem haiz sulak alan olarak tescil edilmiştir. Marmara Gölü birçok kus türünün beslenme, barınma ve üreme sahası olması nedeniyle önemli bir sulak alan niteliğindedir. Marmara Gölü Sulak Alanı'nda 2017 yılı kış ortası kuş sayımlarında, 36 tür ve 67 bin 573 kuş sayılmıştır. Marmara Gölü Sulak Alanı Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği IUCN Union for Conservation of Nature and Natural Resources kırmızı listesinde LR kategorisinde yer alan tepeli pelikanın üreme alanıdır."

Marmara Gölü'nde yapılan etkinliğe katılan öğrencilerle birlikte kuş gözlemi yapılarak göldeki kuşlar hakkında öğrencilere bilgiler verildi. Ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.