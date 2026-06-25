Türkiye istenmeyen listede! Dünya Kupası'nda gol atamayan sadece 3 takım kaldı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması ilerledikçe üst tura yükselen ve turnuvaya veda eden takımlar da netleşmeye başladı. Şu ana kadar yedi ülke Dünya Kupası'na veda ederken, 12 takım son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

7 TAKIM ELENDİ

Turnuvaya veda eden ülkeler şöyle:

Türkiye, Haiti, Tunus, Ürdün, Panama, Katar ve Çekya.

12 TAKIM SON 32 TURUNDA

Grup maçlarının ardından son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ülkeler ABD, Almanya, Arjantin, Brezilya, Fas, Fransa, Güney Afrika, İsviçre, Kanada, Kolombiya, Meksika ve Norveç oldu.

TÜRKİYE İSTENMEYEN LİSTEDE

Dünya Kupası'nda şu ana kadar gol sevinci yaşayamayan takım sayısı üçe düştü. Gol atamayan ülkeler ise Türkiye, Ekvador ve Panama oldu.