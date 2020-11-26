Kahramanmaraş'ta 2 milyon liralık kaçak tütün ve makaron ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta 2 milyon liralık kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

26.11.2020 10:11 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:17

Kahramanmaraş üç ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda piyasa değeri 2 milyon lira olan gümrük kaçağı boş makaron ve tütün ele geçirildi.

Kahramanmaraş üç ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda piyasa değeri 2 milyon lira olan gümrük kaçağı boş makaron ve tütün ele geçirildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak makaron ve tütün ile ilgili araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada yüklü miktar kaçak malzemelerin ev ve gizli depolarda tutulduğu, parça parça iş yerlerine getirildiği belirlendi. Polis ekipleri, kaçak tütün ve makaronların sevkiyat depolarına ulaşıp operasyon yaptı.

Merkezi Hayrullah Mahallesinde bir iş yeri, bir ikamet ve bir depoda arama yapan polis, piyasa değeri 2 milyon lira tutarında 1 milyon 500 bin dal boş makaron, 5 bin paket içi tütünle doldurulmuş makaron, yarım ton kıyılmış tütün, 2 milyon adet filtre pamuğu, 1 milyon 500 bin adet sigara kağıdı ve 200 kilogram gümrük kaçağı aromalı tütün ele geçirildi.

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Kahramanmaraş'ta 2 milyon liralık kaçak tütün ve makaron ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta 2 milyon liralık kaçak tütün ve makaron ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta 2 milyon liralık kaçak tütün ve makaron ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta 2 milyon liralık kaçak tütün ve makaron ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta 2 milyon liralık kaçak tütün ve makaron ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta 2 milyon liralık kaçak tütün ve makaron ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta 2 milyon liralık kaçak tütün ve makaron ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta 2 milyon liralık kaçak tütün ve makaron ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta 2 milyon liralık kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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