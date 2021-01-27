2 milyonluk altını gasbetmeye çalışan zanlılardan pes dedirten sözler: Büyük paraydı ama olmadı işte
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2 milyonluk altını gasbetmeye çalışan zanlılardan pes dedirten sözler: Büyük paraydı ama olmadı işte

27.01.2021 11:44 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:22

Mersin'de iki kuyumcu kuryesinin çantalarındaki 2 milyon 700 bin liralık altını gasbetmeye çalışan 8 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gazetecilere konuşan şüpheliler "Büyük paraydı ama olmadı, olsaydı güzel olurdu" diyerek pes dedirtti.

Merkez Akdeniz ilçesindeki bir otelin önünde meydana gelen olayda, Kahramanmaraş'tan kente ticaret amaçlı gelen C.C. ve M.T. isimli kuyumcu kuryeleri, otele girecekleri sırasında yanlarına motosikletli, maskeli ve silahlı 2 kişi geldi.

GASPÇILARA DİRENDİLER

Bu kişiler, kuyumcu kuryelerinin ellerinde bulunan içerisinde 2 milyon 700 bin lira değerinde altın olan çantaları zorla almak istedi. Kuryeler direnince şüpheliler, çantaları alamadan kaçtı. Gasp girişimi, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

KİRALIK OTOMOBİLLE KAÇMIŞLAR

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede olay yerine çalıntı motosikletle gelen kar maskeli 2 kişinin, kendilerini bekleyen kiralık otomobille kaçtıkları saptandı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Yapılan detaylı araştırmada, kuryelerin bölgeye geleceğini söyleyen kişinin eski bir kuyumcunun oğlu olduğunu, olayı 8 kişinin planladığı ortaya çıktı. Kiralık otomobilin GPS kayıtlarını takip eden polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye götürülen şüpheliler, gazetecilerin "Silahlarla altınları çalmaya mı gelmiştiniz?" sorusuna, "Büyük paraydı olmadı işte, olsaydı güzel olurdu" cevabını verdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

2 milyonluk altını gasbetmeye çalışan zanlılardan pes dedirten sözler: Büyük paraydı ama olmadı işte

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

Haber Yorumları (1)
DR.M: 2 ay yatıp çıkacaklarını biliyorlar. O yüzden normal. .
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