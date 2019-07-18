2. kattan düşen kediyi havada yakaladı

Gaziantep'te tırmandığı binanın 2. katından düşen kedi, bir vatandaş tarafından son anda havada yakaladı.

Olay, Nizip Belediyesi binası otoparkında yaşandı. Otopark binasının 2. katına tırmanan ve geri inemeyen yavru kedinin düşmek üzere olduğunu gören bir vatandaş, kediyi elleri ile tutabilmek için hazırlık yaptı. Elleri ile yakalayamayacağını düşünen vatandaş, daha sonra yanındaki çöp konteynerinde bulunan bir koliyi aldı. Tam bu sırada dengesini kaybeden yavru kedi aşağı düştü. Elinde koli ile bekleyen vatandaş kediyi son anda havada yakaladı. Kedinin herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilirken, vatandaşın duyarlılığı ise takdir topladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA