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2 katlı tarihi ahşap konak alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2 katlı tarihi ahşap konak çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2 katlı tarihi ahşap konak çıkan yangında alevlere teslim oldu. Konağın yandığı anlarda çıkan alevler metrelerce uzaktan göründü.

Yangın, Sandıklı ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz aylarda Sandıklı Belediyesi tarafından restore edilen 2 katlı tarihi ahşap konak devir işlemlerinin ardından Sandıklı Müftülüğü Aile ve Din Hizmetler Merkezi olarak kullanılmaya başlandı. Konakta gece geç saatlerde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bir anda konağı sardı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına çok sayıda itfaiye aracı ile müdahale etmeye başladı. Konakta çıkan ve alevlerin metrelerce uzaktan göründüğü yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

2 katlı tarihi ahşap konak alev alev yandı

2 katlı tarihi ahşap konak alev alev yandı

2 katlı tarihi ahşap konak alev alev yandı

2 katlı tarihi ahşap konak alev alev yandı
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