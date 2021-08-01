2 kadın soğan sererken çöken çatıdan düştü; 1 ölü (2)
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2 kadın soğan sererken çöken çatıdan düştü; 1 ölü (2)

2 kadın soğan sererken çöken çatıdan düştü; 1 ölü (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HASTANEDE ÖLDÜAdana'nın Aladağ ilçesinde ahırın çatısındaki çinko kaplamanın üzerine soğan serdiği sırada meydana gelen çökme sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ümmü Gülsüm Güner (40), kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

HASTANEDE ÖLDÜ

Adana'nın Aladağ ilçesinde ahırın çatısındaki çinko kaplamanın üzerine soğan serdiği sırada meydana gelen çökme sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ümmü Gülsüm Güner (40),  kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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