2 kadın soğan sererken çöken çatıdan düştü; 1 ölü (2)
HASTANEDE ÖLDÜAdana'nın Aladağ ilçesinde ahırın çatısındaki çinko kaplamanın üzerine soğan serdiği sırada meydana gelen çökme sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ümmü Gülsüm Güner (40), kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
HASTANEDE ÖLDÜ
Adana'nın Aladağ ilçesinde ahırın çatısındaki çinko kaplamanın üzerine soğan serdiği sırada meydana gelen çökme sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ümmü Gülsüm Güner (40), kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı