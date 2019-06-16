2 gündür kayıp olan 29 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde, iki gündür kayıp olan 29 yaşındaki bir genç ormanlık alanda çalılar arasında ölü bulundu. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

GENÇTEN İKİ GÜN HABER ALINAMADI

Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Ali Can (29), iki gün önce arkadaşlarıyla Şahin Tepesi'nde buluştu. Can'dan buluşma sonrası haber alamayan yakınları polise başvurarak kayıp ihbarından bulundu.

ÇALILAR ARASINDA ÖLÜ HALDE BULUNDU

Kayıp ihbarı üzerine Şahin Tepesi'nde yürütülen arama çalışmaları sırasında gencin izine rastlanıldı. Çalılar arasında bulunan bir cesedin genç adama ait olduğu belirlendi.

Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA