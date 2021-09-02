2 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 2 Eylül Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31586 sayılı Resmi Gazete
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2 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 2 Eylül Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31586 sayılı Resmi Gazete

2 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 2 Eylül Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31586 sayılı Resmi Gazete
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2 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 2 Eylül Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 2 Eylül 2021 Perşembe Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 2 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 2 Eylül Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

2 EYLÜL PERŞEMBE RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 4445)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/435, 436, 437, 438, 439, 440, 441)

YÖNETMELİKLER

–– Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Esenyurt Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUPAM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

–– Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/08/2021 Tarihli ve 10376 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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2 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 2 Eylül Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31586 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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