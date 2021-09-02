2 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 2 Eylül Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31586 sayılı Resmi Gazete

2 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 2 Eylül Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 2 Eylül 2021 Perşembe Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?