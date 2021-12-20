2 çocuk annesine sokak ortasında kurşun yağdırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 çocuk annesine sokak ortasında kurşun yağdırdı

2 çocuk annesine sokak ortasında kurşun yağdırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'un Görele ilçesinde bilinmeyen bir nedenle aralarında çıkan tartışma sonucu Yiğit T. (34) iki çocuk annesi Hülya Alaca'yı (35) tabanca ile yaraladı.

GİRESUN (İHA) - Giresun'un Görele ilçesinde bilinmeyen bir nedenle aralarında çıkan tartışma sonucu Yiğit T. (34) iki çocuk annesi Hülya Alaca'yı (35) tabanca ile yaraladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alaca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde ilçenin Hendekbaşı mahallesinde karşılaşan Yiğit T. ile Hülya Alaca arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yiğit T. silahını çekerek Hülya Alaca'ya defalarca ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Alaca yere yığılırken, şüpheli ise olaya yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan polis ve sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından Alaca'yı Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan iki çocuk annesi Hülya Alaca hayatını kaybetti.

Şüpheli Yiğit T. İse olayda kullandığı silah ile polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

2 çocuk annesine sokak ortasında kurşun yağdırdı

'İstemeyerek öldürdüm' dediği cinayette, görüntüler ortaya çıkınca ömür boyu hapis yedi

"İstemeyerek öldürdüm" dediği cinayette, görüntüler ortaya çıkınca ömür boyu hapis yedi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title