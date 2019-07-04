2 bin 500 Euro'luk 24 ayar altın kaplamalı bifteğe onun ismini verdi

ÜNLÜ yıldız Franck Ribery, bu yılın başında Dubai'de dünyaca meşhur Nusret Gökçe'nin restoranında bin 200 Euro değerinde, 24 ayar altın kaplama biftekle sosyal medyada deprem yaratmıştı. Nusret Gökçe'nin şovuyla birlikte altın kaplama bifteğin resmini instagram hesabından paylaşan Ribery'ye sosyal medyada tepki yağmış, tepkilere küfürlü ve hakaretli cevaplar yazan Ribery'ye kulübü Bayern Münih para cezası vermişti.

MENÜDE İSMİNİ GÖRÜNCE HEYECANLANDI

Bayern Münih'ten ayrılan Ribery, şimdi Dubai'de arkadaşlarıyla tatil yaparken yine Nusret'in ünlü restoranını ziyaret etti. Ribery, bu ziyaretinde menüde gördüğü değişiklik karşısında çok heyecanlandı. Çünkü Nusret, menüde altın kaplamalı bir bifteğe Ribery'nin ismini vermiş, hatta Bayern Münih'te taşıdığı 7 numaralı sırt formanın numarasını da yine menüde isminin yanına eklemişti.

NUSRET MYKONOS'TA TOLİSSOYU AĞIRLADI

Ribery bu ziyaretten fotoğraflarını yine instagram hesabından paylaştı. Ancak bu yıl başında yediği altın kaplama bifteğin 2 bin 500 Euro olduğunu görünce onun yerine Carpaccio fileto yedi. Ayrıca bu ziyaretinde Nusret Gökçe de yoktu. Nusret, Yunanistan'ın Mykonos adasında açtığı yeni şubesinde Fransız milli futbolcu Corentin Tolisso'yu ağırladı. Tolisso 300 Euro değerinde küçük altın kaplama biftekle yetindi.