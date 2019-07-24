2 bin 300 yıllık yapı gün yüzüne çıkarılıyor - SİNOP

Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 10 yıl önce başlatılan ve 2 bin 300 yıllık tarihe sahip olduğu vurgulanan Balatlar Yapı Topluluğu'ndaki kazı çalışmaları sürdürülüyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Köroğlu başkanlığındaki kazı heyeti tarafından yapılan kazı çalışmalarında, bu yıl alan içinde 5. yüzyılda kilise olarak kullanılan yapının mihrap kısmı gün yüzüne çıkarılıyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yapmış olan yapı kompleksinin tarihi açıdan çok önemli olduğunu söyledi.

Geçen yıl yapılan kazı çalışmalarında zengin Romalılara ait olduğu tahmin edilen döşeme mozaiklerini gün yüzüne çıkardıklarını anlatan Köroğlu, söz konusu mozaiklerin alan içinde koruma altına alındığına işaret etti.

Köroğlu, bu yılki çalışmalarda alan içinde 5. yüzyılda kilise olarak kullanılan yapının mihrap kısmının ortaya çıkarılmasına ağırlık verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Daha önce yaptığımız çalışmalarda yapının hamam bölümüne ulaşmıştık. Aynı alan 18. ve 20. yüzyıllar arasında mezarlık olarak kullanılmış. Biz bu mezarlıklar altında yapının orijinal zeminine ulaşmaya çalışacağız. Onun dışında yeni kamulaştırılan bir alanımız var. Yapının doğu kesiminde. Orada çalışmalarımız başladı. Beşinci yüzyılda kilise olarak kullanılan yapının mihrap bölümünü ortaya çıkaracağız. Umuyoruz ki bu iki alanda da güzel buluntular gelecektir."

Sinop'ta 10 yıl önce başlatılan kazı çalışmalarında bugüne kadar Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda tarihi buluntu gün yüzüne çıkarılmıştı.

Kaynak: AA