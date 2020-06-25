2 aylık kuzunun sahibiyle arasındaki bağ, görenleri gülümsetiyor Tunceli'de küçükbaş hayvancılığı yapan bir vatandaşın 2 ay önce doğan ve elleriyle süt verdiği kuzusu peşini bırakmıyor o nereye giderse gitsin arkasından geliyor.

Tunceli'de yaşayan Taylan Kandil'in (45), 2 aylık kuzusu, peşinden hiç ayrılmıyor. 'Karaoğlan' adını verdiği kuzusunun kendisini adım adım takip ettiğini belirten Kandil, "Kuzu evden çıkmak istemedi. Bize çok alıştı. Özelikle ben beslediğim için peşimden hiç ayrılmıyor" dedi.

EVE GETİRİP BİBERONLA BESLEDİ

Pertek ilçesinde küçükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan evli ve 1 çocuk babası Taylan Kandil'in 2 ay önce bir kuzusu dünyaya geldi. Kandil, anne koyunun sütü yetmeyince kuzuyu eve getirip biberonla beslemeye başladı. "Karaoğlan" adını verdiği erkek kuzu, Kandil nereye gitse peşinden gidiyor. Kandil ise market alışverişine giderken bile Karaoğlan'ı yanında götürüyor.

"ADIM ADIM TAKİP EDİYOR"

Kuzuyu hala evlerinde beslemeye devam ettiklerini belirten Kandil, "Kuzu ilk doğduğunda annesinin sütü eksikti. Biz de alıp evde biberon ile beslemeye başladık. Sonra, kuzu evden çıkmak istemedi. Bize çok alıştı. Özellikle ben beslediğim için peşimden hiç ayrılmıyor. Çarşıya çıktığımda alışveriş yaptığımda bile arkamdan geliyor. Markete gittiğimde, bir şeyler seçmek için marketi dolaşırken bile beni adım adım takip ediyor."

Kaynak: DHA