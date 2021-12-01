2 aylık bebeğini döven baba: Ağlayınca sinirlendim - Haberler
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2 aylık bebeğini döven baba: Ağlayınca sinirlendim

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel
2 aylık bebeğini döven baba: Ağlayınca sinirlendim

GAZİANTEP'te, ağladığı için 2 aylık bebeğini döven Yunus Göç, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ederek,"Mama verdiğim sırada ağlayınca sinirlendim. Bebeği dövdüğü için çok pişmanım" dedi.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, ağladığı için 2 aylık bebeğini döven Yunus Göç, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ederek,"Mama verdiğim sırada ağlayınca sinirlendim. Bebeği dövdüğü için çok pişmanım" dedi.

Gaziantep'te fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağlayan 2 aylık oğlu Cihan'ı darbetti. Bebeğe şiddetin görüntülerinin sosyal medyada tepkiye yol açtığı olayın ardından gözaltına alınan Yunus Göç, tutuklandı. Beyin kanaması geçiren Cihan bebek ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tutuklanan Yunus Göç emniyetteki ifadesinde bebeğine ağladığı için şiddet uyguladığını kabul ederek, "Çocuğu mama vermek için kucağıma aldım. Mama vereceğim esnada ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darbettim. Pişmanım" dedi.

Öte yandan Yunus Göç'ün daha önce eşi Semra Göç'e şiddet uyguladığı gerekçesi ile evden uzaklaştırma aldığı, aile büyüklerinin araya girmesi ile şikayetten vazgeçildiği öğrenildi.


- Gaziantep
2 aylık bebeğini döven baba: Ağlayınca sinirlendim

2 aylık bebeğini döven baba: Ağlayınca sinirlendim

Babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

Babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Son Dakika Haberleri

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