2. Abdülhamid'in Torunu Osmanoğlu, Gölyaka'da

2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu ve eşi Esra Gürkan Osmanoğlu Gölyaka Belediye Başkanı Bekir Akbulut'u ziyaret etti.



İlçede çekimine başlanacak ve yönetmenliğini Aydan Çakır'ın yaptığı "There is Efteni" filiminin hazırlıklarını inceleyen Osmanoğlu, Güzeldere Şelalesi ve Tabiat Parkı'nı gezdi.



Daha sonra Belediye Başkanı Akbulut'u ziyaret eden Osmanoğlu, burada yaptığı konuşmada, ilçenin güzelliklerine hayran kaldığını söyledi.



Akbulut ise ziyaretlerinden dolayı misafirlere memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.