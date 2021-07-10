1907 Fenerbahçe Espor oyuncusu SeongHwan'ın en iyi hareketleri tek videoda
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1907 Fenerbahçe Espor oyuncusu SeongHwan'ın en iyi hareketleri tek videoda

1907 Fenerbahçe Espor oyuncusu SeongHwan'ın en iyi hareketleri tek videoda
Playerbros - Haberler | Gamegar

SeongHwan'ın yaptığı en iyi hareketler haberimizde!

Başarılı 1907 Fenerbahçe Espor oyuncusu SeongHwan'ın en iyi hareketler videosu sizlerle.

1907 Fenerbahçe Espor, yeni sezon için bünyesine kattığı Yoon "SeongHwan" Seong-hwan'ın "En İyi Hareketler" videosunu sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Takımda ormancı rolünde yer alan başarılı oyuncu, paylaşılan videoda göze hoş gelen ve akıl dolu birçok hareketi bizlerle buluşturuyor.

SeongHwan daha önce Afreeca Freecs, Rox Tigers, Hanwha Life, Beşiktaş Esports, Gen.G ve paiN Gaming gibi birçok üst düzey takımda rol aldı. Koreli oyuncunun daha önce Beşiktaş Esports bünyesinde yer alması da ligimizi bildiği ve kolayca adapte olabileceği anlamına geliyor.

Playerbros ekibi olarak SeongHwan'a iyi bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz, şans seninle olsun!

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Kaynak: Playerbros

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