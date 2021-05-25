1907 Fenerbahçe Espor Carry ile anlaştı!

1907 Fenerbahçe Espor yeni Support oyuncusunu duyurdu!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan 1907 Fenerbahçe Espor Carry ile anlaştı. Organizasyon Mustafa Selim Yılmaz ile anlaştığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarlarına duyurdu. Taraftarlar transferden oldukça memnun.

Organizasyon yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

Taşıyıcı Support olur mu? OLUR! CARRY artık Fenerbahçe'de!

Mustafa Selim "Carry" Yılmaz bonservis bedeli karşılığında takımımıza transfer olmuştur. Hoş geldin !

Duyuru paylaşımının yorumlar kısmına baktığımızda ise taraftarların bu transferden oldukça memnun olduğunu görüyoruz. 1907 Fenerbahçe Espor yaptığı bu transferle kadrosunu daha da güçlendirdi.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Mustafa Selim Yılmaz'a gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros