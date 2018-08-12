1903 Karakartallar Derneğinden Örnek Davranış - İstanbul

Beşiktaş taraftarları tarafından kurulan 1903 Karakartallar Derneği, İstanbul'da 30, Kerkük'te 70 olmak üzere toplam 100 çocuğu aynı günde sünnet ettirdi.

İstanbul'da düzenlenen törene katılan Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, gerçekleştirdikleri sosyal projeler nedeniyle 1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya'nın nezdinde tüm dernek üyelerini kutladı.

Sünnet töreninde Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunurken, çocuklar törenin sonunda oyun alanında gönüllerince eğlendi.

Törene katılanlar şarkılara ve Beşiktaş marşlarına da eşlik etti.