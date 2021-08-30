19 yaşındaki gençten 3 gündür haber alınamıyor
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19 yaşındaki gençten 3 gündür haber alınamıyor

19 yaşındaki gençten 3 gündür haber alınamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta 3 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Enes Merdivan her yerde aranıyor.

Zonguldak'ta 3 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Enes Merdivan her yerde aranıyor. 3 gündür kayıp olan gencin motoru ekipler tarafından ormanlık alanda gizlenmiş halde bulundu.

Zonguldak'ın Devrek İlçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Enes Merdivan'a 3 gündür ulaşamayan ailesi yetkilerden destek istedi. 3 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Ender Merdivan'ın motorunun, evinden 20 kilometre uzaklıkta olan Devrek'in Oğuzhan köyü Tığlar Mahallesinde bulunan ormanlık alanda çalılarla gizlenmiş halde bulunduğu öğrenildi. Hayatından endişe duyan Merdivan ailesi çocukların bir an önce bulunmasını istiyor. AFAD ve Jandarma ekipleri genç Enes Merdivan'ı her yerde arıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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