19 yaşındaki genç kıza, öz babasından işkence! Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

19 yaşındaki genç kıza, öz babasından işkence! Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İstanbul Taksim'de bir babanın 19 yaşındaki öz kızına işkence yaptığını gösteren görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bir kullanıcı görüntüleri paylaşarak yardım çağrısı yaptı. Çağrıya şarkıcı Haluk Levent yanıt verdi.

08.10.2019 20:50
19 yaşındaki genç kıza, öz babasından işkence! Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki bir genç kıza öz babasının işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir kullanıcı görüntüleri paylaşarak "Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım." diyerek yardım çağrısında bulundu. Çağrıya AHBAP Genel Başkanı ve Şarkıcı Haluk Levent yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Bir sosyal medya kullanıcısı "19 yaşındaki kıza öz babası işkence yapıyor. Anne yatalak. Hepsi bir psikopatın elinde. Olayın doğruluğunu teyit ettim. Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım. Yer: Taksim/ Tarlabaşı Elimde resmi evraklar da var." notuyla görüntüleri paylaşarak ailenin kurtarılması için yardım çağrısında bulundu.

HALUK LEVENT PAYLAŞIMA YANIT VERDİ

Şarkıcı Haluk Levent paylaşıma yanıt vererek"Kızımızla biz de ilgileniyoruz! Merak etmeyin!" açıklamasında bulundu.

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YORUMLAR (11)

  • CETO:
    tabi canim suclu baba ya bab suclu tabi tabi okadar eminler ki . . hemen linc edelim hemn toplanin
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  • TUHAF BİR VAKKAYA BENZİYOR:
    bu görüntüler bana çok inandırıcı gelmedi. . . babanın yatalak bir karısı var belki kızı annesine bakmıyor belki babanın sözünü dinlemiyor kafasına buyruk yaşıyor hemen babayı linç etmek doğru değil. . . polisin geniş çaplı sorgulama yapması lazım kızın yaşam tarzıda dahil olmak üzere ve babanın alkol alıp almadığı gibi şeyleri konu komşunun görüşleri alınmalı baba nasıl biri olarak tanınıyor bunlar sorulmalı pat diye bir videoyla insanları hemen karalamayalım bence. . .
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  • ADINIZI YAZIN:
    Bazıları yazmış suç kızda diye suç kızda olsa adam kızın üzerine öyle çıkıp bide kızına işermi videonun sonlarına doğru baktığınızda adam kızın üzerine işedi ve kız heryerim çiş oldu dedi niye bu kadar sığsınız?
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  • GERÇEK:
    Bir baba kendi kızını isterse döver nasıl ahlakı öğreteceği ona kalmıştır. Daha düne kadar dolandırıcılık yapan haluk levent toplumsal ahlak sorumlumuzda değildir.
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  • KİBAR FEYZO:
    suçu babada bulmayın şimdiki nesil zapt edilemiyor sonra intar kayıp kendine zarar verme nesil çok bozuldu çook allah yardım etsin
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  • BABA OLMAK:
    Tarlabasi gibi bir yerde o kızı zapt edemezsiniz, derhal daha sakin ve huzurlu bir yerlere taşınmalı o adam.
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  • HUZUR:
    yaşadığımız kentin en sakin ve huzurlu bölgesi neresi keşke onu da söyleseydiniz dün hacıoğlunda bugün haramiderede bonboş yolda metrobüsler bibirine çarptı zoru başardılar adamlar sanki şöyle düşünüyorlar şu kalabalık ist. trafiğinde herkes kaza yapıyor biz niye yapmıyoruz çaaaattttt bizde kaza yapacak kadar araba kullanmasını biliriz
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  • FERHAT:
    kızın yüzünü gizledik demişler haberlerdede bu kız yüz olmadan 100 metreden tanınır zaten
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