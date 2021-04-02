19 yaşındaki Emirhan, tüfekle intihar etti
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19 yaşındaki Emirhan, tüfekle intihar etti

Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU - Haberler | Güncel
19 yaşındaki Emirhan, tüfekle intihar etti

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, evlerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki ahırda göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşleyen Emirhan D. (19), yaşamına son verdi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, evlerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki ahırda göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşleyen Emirhan D. (19), yaşamına son verdi. 

Olay, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Bayraktar Mahallesi'nde meydana geldi. Emirhan D., iddiaya göre evlerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki ahırda göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşledi. Olayın ardından süt sağmak için ahıra gelen babası, Emirhan'ı kanlar içerisinde buldu. Baba, durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Emirhan D.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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