19 Temmuz 2020 Show Yayın Akışı 19 Temmuz 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 00:15 Anma Günü 01:45 Suçlular Takımı 02:15 Anma Günü 04:00 Aşk Laftan Anlamaz 04:00 Kalp Atışı 06:00 Pis Yedili 08:15 Hayat Güzeldir 10:00 Cumartesi Sürprizi 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Oh Olsun 13:00 Sultan 14:45 Pis Yedili 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 20:00 Şabanoğlu Şaban 22:00 Bizim Aile Kaynak: InterSinema.com