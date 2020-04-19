19 Nisan 2020 Star Yayın Akışı
19 Nisan 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
19.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 19.04.2020 06:45
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
02:00 Kiralık Aşk
04:20 Erkenci Kuş
07:30 Çilek Kokusu
09:10 Sinema
11:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Dizi
18:45 Star Haber
20:00 Dizi
23:30 Güzel Köylü
Kaynak: InterSinema.com