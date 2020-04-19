19 Nisan 2020 Star Yayın Akışı 19 Nisan 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 02:00 Kiralık Aşk 04:20 Erkenci Kuş 07:30 Çilek Kokusu 09:10 Sinema 11:00 Burcu ile Hafta Sonu 12:00 Tülin Şahin ile Moda 13:00 Dizi 18:45 Star Haber 20:00 Dizi 23:30 Güzel Köylü Kaynak: InterSinema.com