19 Nisan 2020 Show Yayın Akışı 19 Nisan 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 01:45 Yağmur: Kıyamet Çiçeği 02:15 Savaş Vadisi 04:15 Kuaförüm Sensin 05:45 Aşk Laftan Anlamaz 06:00 Aşk Laftan Anlamaz 08:15 Hayat Güzeldir 10:00 Cumartesi Sürprizi 13:00 Feryat 15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:45 Savaş Vadisi Kaynak: InterSinema.com