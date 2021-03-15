19 Mayıs'ta TOKİ konutları için çalışmalar başladı
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19 Mayıs'ta TOKİ konutları için çalışmalar başladı

15.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:42
19 Mayıs'ta TOKİ konutları için çalışmalar başladı

"100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında TOKİ tarafından, 19 Mayıs ilçesinde yapılacak olan 297 konut için çalışmalar başladı.

"100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında TOKİ tarafından, 19 Mayıs ilçesinde yapılacak olan 297 konut için çalışmalar başladı.

Alanda inceleme yapan, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ilçenin beklediği projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirildiğini belirtti. Başkan Topaloğlu, "Hem dar gelirli vatandaşlara nefes aldıracak hem de mükemmel bir şekilde yaşama imkanı sağlayacak olan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilçemizde TOKİ'ye yaptırılacak olan toplu konutlar için çalışmalar başladı. 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında TOKİ tarafından çalışmalarına ilçemiz Yeşilova Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 120 dönüm TOKİ alanında başlanılan projede, 12 Haziran 2020'de kura ile belirlenen 86 metre kare 2+1 217 konut, 102 metre kare 3+1 80 konut olmak üzere toplamda 297 konut yer alacak. 150 kişilik bir de caminin yer aldığı projede alt yapı ve çevre düzenleme çalışmaları ile birlikte komple bir yaşam alanı oluşturulacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ve milletvekillerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Proje ilçemize hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN

19 Mayıs'ta TOKİ konutları için çalışmalar başladı
19 Mayıs'ta TOKİ konutları için çalışmalar başladı
19 Mayıs'ta TOKİ konutları için çalışmalar başladı
19 Mayıs'ta TOKİ konutları için çalışmalar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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