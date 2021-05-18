19 Mayıs'ta kargo çalışıyor mu? PTT 19 Mayıs'ta açık mı?

19 Mayıs'ta kargo çalışıyor mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 19 Mayıs 2021'de kargolar çalışıyor mu? Kargo gelir mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na yaklaşırken kargoların çalışma durumları bireyler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 19 Mayıs'ta kargolar açık mı, çalışıyor mu 2021? İşte kargolar ile ilgili detaylar...

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanmakta. Resmi tatillerden biri olan 19 Mayıs bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. 19 Mayıs'ta kamu kurum ve kuruluşlar kapalı olduğu için kargo şirketlerinin çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. 19 Mayıs'ta kargo çalışıyor mu? PTT 19 Mayıs'ta açık mı? 19 Mayıs'ta kargolar açık mı, çalışıyor mu 2021?

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak geçiyor. Bu nedenle kargo şirketleri kapalı olduğu için kargo gönderimi şubeye giderek yapılmamakta. 19 Mayıs Çarşamba günü kargo firmaları çalışmayacak.