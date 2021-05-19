19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Adana'da, Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törende İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çintimar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından yaptığı konuşmada, gençlere seslenerek, "Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak sizler, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan sevgi, barış ve hoşgörü anlayışı içinde tüm sorunların üstesinden gelecek, birlik içinde hareket ederek, geleceğin lider ülkesi Türkiye'yi daha güçlü bir hale getireceksiniz. Sizlerin de 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' sözünü rehber edinerek çok çalışıp, ilerde şahsınıza verilecek olan görevi en iyi şekilde yapacağınızdan asla şüphemiz yoktur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt