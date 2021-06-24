18 yaşından gün almak ne demek? 18 yaş hesaplama! 18 yaşını doldurmak ne anlama geliyor?
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18 yaşından gün almak ne demek? 18 yaş hesaplama! 18 yaşını doldurmak ne anlama geliyor?

18 yaşından gün almak ne demek? 18 yaş hesaplama! 18 yaşını doldurmak ne anlama geliyor?
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Aşı takviminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 yaşını doldurmuş kişilerin aşı olabileceği bilgisini verdikten sonra vatandaşlar, 18 yaşından gün almak ne demek? 18 yaş hesaplama! konularını araştırmaya başladı.

18 yaşından gün almak ne anlama gelir? Merak edilen sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz. 18 yaş doldurma nasıl hesaplanır?

18 YAŞINDAN GÜN ALMAK NE DEMEK?

Doğan kişi 0 yaşında olur ve 1 yıl sonra yani ilk doğum gününde 1 yaşında olur. Bu duruma ise 1 yaşını doldurmak denir.

YAŞ HESAPLAMA

Şu anki yılı doğum yılından çıkarırsanız yaşınız ortaya çıkacaktır.

2021– 1996 = 25

Bu çıkan yaşa + 1 eklerseniz. Kaç yaşından gün aldığınızı bulmuş olursunuz.

25 + 1 = 26

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