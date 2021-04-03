18 yaşındaki genç, güpegündüz silahlı maganda kurbanı oldu
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18 yaşındaki genç, güpegündüz silahlı maganda kurbanı oldu

Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN - Haberler | Güncel
18 yaşındaki genç, güpegündüz silahlı maganda kurbanı oldu

Tekirdağ'da yaşayan 18 yaşındaki Arif Topaloğlu, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Öte yandan aynı mahallede 3 gün önce de bir cinayet işlendiği öğrenildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabaha karşı Hıdırağa Mahallesi Çiçek 2'nci Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Arif Topaloğlu, sokakta beklediği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan genç, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Arif Topaloğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AYNI MAHALLEDE 3 GÜN İÇİNDE İKİNCİ CİNAYET

Aynı mahallede 3 gün önce de 2 grup arasında çıkan silahlı kavgayı izlemek için evden çıkan Uğur Ayıklar, başına isabet eden kurşunla vurularak, hayatını kaybetmişti.

18 yaşındaki genç, güpegündüz silahlı maganda kurbanı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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