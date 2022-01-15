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18 yaşındaki genç kız intihara teşebbüs etti

18 yaşındaki genç kız intihara teşebbüs etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da ailevi sebeplerden dolayı bunalıma giren 18 yaşındaki genç kız üç katlı bir binadan atlayarak intihara teşebbüs etti.

Malatya'da ailevi sebeplerden dolayı bunalıma giren 18 yaşındaki genç kız üç katlı bir binadan atlayarak intihara teşebbüs etti.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki G.Ö. ailevi sebeplerden dolayı girdiği bunalım sonucu inşaat halinde bir binanın üçüncü katına çıkarak kendini aşağı bıraktı. Olayın fark edilmesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız burada tedavi altına alındı.

G.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini korurken, olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

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Malatya'da ailevi sebeplerden dolayı bunalıma giren 18 yaşındaki genç kız üç katlı bir binadan atlayarak intihara teşebbüs etti.

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