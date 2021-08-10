18 yaş altı e devlet şifresi alabilir mi? E devlet şifre değiştirme!

Her vatandaş kendi e-Devlet şifresini T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartı ile alabilir En yakın PTT şubesine giderek 2 TL karşılığında E-Devlet şifresi edinilebiliyor. Peki, 18 yaş altı e devlet şifresi alabilir mi? E devlet şifre değiştirme! E devlet giriş!

Ocak 2021 itibarıyla 722 kamu kurum ve kuruluşunun dahil olduğu sistemde; sabıka kaydı sorgulama, SGK emekli-çalışan işlemleri, pek çok işlem internet üzerinden yapılabilmektedir. 18 yaş altı e devlet şifresi alabilir mi? E devlet şifre değiştirme! E devlet giriş!

18 YAŞ ALTI E DEVLET ŞİFRESİ ALABİLİR Mİ?

15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancılar üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğini (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz ederek şahsen ya da vekaleti olan kişi aracılığıyla (vekalette e-Devlet Şifresi almaya yetki olduğuna dair ibare bulunmalıdır) başvuru yaptıklarında PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerinden e-Devlet kapısı şifrelerini alabilirler. Bunun yanı sıra mahkeme kararıyla kendine vasi tayin edilmiş kişiler vasileri aracılığıyla e-Devlet Kapısı şifresi temin edebilirler. Bu durumlar haricinde başkaları adına şifre alınması mümkün değildir.

E DEVLET NEDİR?

e-Devlet, e-Devlet Kapısı, veya Dijital Türkiye, devlet hizmetlerinin kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden vatandaşa doğru bilgiye ulaştırılmasını amaçlayan web tabanlı bir sistemdir.

e-Devlet sistemine T.C Kimlik Numarası kullanarak kolayca girmek mümkündür. Siteye PTT'den alınacak şifre ile, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone hatta sahip olanlar Mobil İmza ile, smart kart ve okuyucu kullanarak Elektronik İmza sistemi ile ve çipli T.C. Kimlik Kartı ile girilebilmektedir. Bu projenin sorumlusu Türksat'tır. Gerekli altyapının kurulması, devlet hizmetlerinde hem bilgi, hem iletişim, hem de kalite standartlarının belirlenmesinde bu kurum sorumludur. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yönetimi Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Dijital Dönüşüm Ofisi'ne verilmiştir.