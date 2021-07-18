18 Temmuz 2021 Show Yayın Akışı
18 Temmuz 2021 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Lila Ve Eve
02:00 Anma Günü
03:45 Lila Ve Eve
05:15 Yaşamın Ötesinde
06:00 Kalp Atışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Tarkan Viking Kanı
16:30 Beyoğlu Güzeli
20:00 Avcı: Kış Savaşı
22:30 Efsanenin Yükselişi
23:45 Anma Günü
Kaynak: InterSinema.com