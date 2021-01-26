Son dakika: 18 suçtan kaydı bulunan zanlı, soygun sonrası polise yakalandı

Son dakika gündem haberi: Avcılar'da, 18 suçtan kaydı bulunan zanlı, bir iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra kaçarken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Avcılar'da, 18 suçtan kaydı bulunan zanlı, bir iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra kaçarken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi'nde avize satışı yapan bir dükkanın camını taşla kırarak içeri giren Ahmet B. (26), değerli bir eşya bulamayınca, yakındaki bir çantacı dükkanına da aynı yöntemle girdi.

Zanlının, çantacı dükkanından bilgisayar kasasını çalarak kaçmak istediği sırada, ihbar üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlık ekipler, soygun yapılan adrese geldi.

Polis kısa süren kovalamacanın ardından zanlıyı yakaladı. 18 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelinin, dükkanlara girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı