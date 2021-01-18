18 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı
18 Ocak 2021 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:15 Payitaht Abdülhamid
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Uyanış: Büyük Selçuklu
02:55 Diriliş Ertuğrul
04:35 Işığın Prensesi
05:00 Şehirden Uzakta
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
06:35 Böyle Bitmesin
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
09:00 Diriliş Ertuğrul
11:00 Kalk Gidelim
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehirden Uzakta
13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
13:50 Benim Adım Melek
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
17:30 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
20:00 Tövbeler Olsun
Kaynak: InterSinema.com