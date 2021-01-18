18 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı
18 Ocak 2021 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:15 Uzaydan Gelen Fırtına
02:30 Drone Savaşları
03:00 Müzik Arası
03:45 5N 1K
04:00 Küçük Ağa
06:30 Sihirli Annem
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Pazar
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Gelinim Mutfakta
14:00 Babam Çok Değişti
15:45 Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti
15:45 Yatıya Misafirim Var
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi
23:30 Sadakatsiz
23:45 Hekimoğlu
Kaynak: InterSinema.com