18 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı
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18 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı

18.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 18.01.2021 06:47
18 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı

18 Ocak 2021 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:15 Uzaydan Gelen Fırtına

02:30 Drone Savaşları

03:00 Müzik Arası

03:45 5N 1K

04:00 Küçük Ağa

06:30 Sihirli Annem

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Gelinim Mutfakta

14:00 Babam Çok Değişti

15:45 Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti

15:45 Yatıya Misafirim Var

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi

23:30 Sadakatsiz

23:45 Hekimoğlu

Kaynak: InterSinema.com

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