18 MAYIS TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? Bu akşam Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 hangi diziler ve programlar yayınlanacak?
18 Mayıs televizyon yayın akışı belli oldu. Bugün Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8'de hangi diziler ve programlar yayınlanacak? İşte televizyon severlerin merakla beklediği 18 Mayıs tarihli yayın akışı detayları!
Bugün televizyonda ne var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi Türkiye'nin önde gelen kanallarında hangi diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak? Bugün televizyonda ne var sorusunu merak edenler için güncel yayın akışlarını sizler için derledik.
ATV YAYIN AKIŞI
10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
12:10 Kuruluş Osman
15:30 Can Borcu
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08.30 Konuştukça
12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 İnci Taneleri
16.30 Uzak Şehir
20.00 Maymunlar Cehennemi
22.30 Kod Adı Londra
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
16.00 Hudutsuz Sevda
20.00 Son Akşam Yemeği
22.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Kızılcık Şerbeti
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Cafer'in Çilesi
14.45 Bahar
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Kral Kaybederse
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Sahipsizler
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.30 Direniş Karatay
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.30 Beni Böyle Sev
08.40 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Lingo Türkiye
14.15 Bir Zamanlar İstanbul
17.30 Kod Adı Kırlangıç
20.00 Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin
14.15 İşte Benim Stilim
20.00 Survivor All Star-Gönüllüler