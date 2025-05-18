18 MAYIS TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? Bu akşam Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 hangi diziler ve programlar yayınlanacak?

Bugün televizyonda ne var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi Türkiye'nin önde gelen kanallarında hangi diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak? Bugün televizyonda ne var sorusunu merak edenler için güncel yayın akışlarını sizler için derledik.

ATV YAYIN AKIŞI

10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

12:10 Kuruluş Osman

15:30 Can Borcu

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

08.30 Konuştukça

12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 İnci Taneleri

16.30 Uzak Şehir

20.00 Maymunlar Cehennemi

22.30 Kod Adı Londra

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

16.00 Hudutsuz Sevda

20.00 Son Akşam Yemeği

22.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Kızılcık Şerbeti

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Cafer'in Çilesi

14.45 Bahar

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Deha

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Kral Kaybederse

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sahipsizler

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.30 Direniş Karatay

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.30 Beni Böyle Sev

08.40 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Lingo Türkiye

14.15 Bir Zamanlar İstanbul

17.30 Kod Adı Kırlangıç

20.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin

14.15 İşte Benim Stilim

20.00 Survivor All Star-Gönüllüler