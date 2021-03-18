18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Denizli, Aydın ve Manisa'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Denizli, Aydın ve Manisa'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Denizli Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen törende çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Harp Malulleri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şube Başkanı Mustafa Işık'ın konuşmasının ardından Vali Ali Fuat Atik, şehitlik şeref defterini imzaladı.

Protokol üyeleri, şehit anı odası ve şehit kabirleri ile Polis Şehitliği'ni de ziyaret etti.

Denizli Müftülüğü tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar okundu.

Anma etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda açılan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Sergisi de ziyaret edildi.

Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Cengiz Güven, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan da katıldı.

Denizli'nin Kale ilçesinde de Şehitler Anıtı'nda Kale Müftülüğünce Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kale Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonunda devam eden törende öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.

Törene Kaymakam Abdulkadir Şahin, İlçe Garnizon Komutanı Teğmen Mehmet Yasin Aralık, Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Kale Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Ali Fidan da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz