18 işçinin öldüğü maden ocağı kaderine terk edildi

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde 18 işçinin yaşamını yitirdiği linyit ocağı kaderine terk edildi. Ocak, facianın ardından kapatılırken, çalışan madenciler işsiz kaldı. Aralarından ruhsat sahibi Abdullah Özbey ile işletme sahibi Saffet Uyar'ın da bulunduğu 7 sanık ise 3 yıldan 21 yıla kadar değişen hapis cezası aldı.

Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu köyü Cenne Mevkii'nde Has Şekerler Madencilik'e ait linyit ocağını, 28 Ekim 2014 Salı günü saat 12.15'te işçilerin öğle yemeği molası sırasında eski ocakta biriken su bastı. Su baskını sonucu 18 işçi yaşamını yitirdi. 38 gün süren kurtarma çalışmalarında ölen işçilerin cansız bedenleri çıkartıldı. Kurtarma çalışmalarının ardından maden ocağının girişleri kapatıldı. Kaderine terk edilen ocaktan geriye tabelası ve kurtarma çalışmalarının izleri kaldı.

O yıl Ermenek ve Soma'daki maden faciası nedeniyle Maden Kanunu'nda işçi haklarını ve güvenliğini koruyan değişiklikler yapıldı. Bunun üzerinde bölgede 10 ocak kapatıldı. Faaliyette olan ocak sayısı 3'e düştü.

Facianın ardından Has Şekerler Madencilik şirketinin sahibi Saffet Uyar ile ruhsat sahibi Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi'nin o dönemki müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan dava açıldı. Yargılamanın sonunda Saffet Uyar, Abdullah Özbey ile Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi teknik nezaretçisi tutuklu Ali Kurt 19 yıl 3 'er ay, maden mühendisi Yavuz Özsoy 21 yıl, diğer maden mühendisi Cemile Karaca 14 yıl, aynı şirketin iş güvenlik uzmanı Engin Yetim 5 yıl 6 ay, barut biriminde görevli işçi Naci Özsoy, 'Evrakta sahtecilik' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Has Şekerler Madencilik şirketinin maden mühendisi Nuray Yetiş, Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmeleri Müdürü Mehmet Zeybek ile eski yönetici ve çalışanlar Hayrettin Kirazcı, Hüseyin Hüsnü Özbey, Ojen Ünlü, Cemal Demircioğlu, Şerafettin Zeybek, Ahmet Dağdeviren, Mustafa Ayan beraat etti.



