18 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi?
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18 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi?

18 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi?
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Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 18 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta haftanın elenen ve birinci olan ismi Cuma günleri belli oluyor. Haftanın finalinde gelinler en yüksek puanı alarak gün birincisi olmaya çalışırken en düşük puanı alan elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 18 Haziran 2021 tarihinde Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 18 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta haftanın elenen ve birinci olan ismi Cuma günleri belli oluyor. Haftanın finalinde gelinler en yüksek puanı alarak gün birincisi olmaya çalışırken en düşük puanı alan elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 18 Haziran 2021 tarihinde Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? İşte detaylar haberimizde…

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 730. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı!

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Aysun Kuşatan ve Gönül Harşitlioğlu aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı!

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

Gelinim Mutfak'ta çeyrek altının sahibi gelin Gönül gelin oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 18 Haziran 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı ise olmadı.

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