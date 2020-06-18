18 Haziran 2020 Show Yayın Akışı 18 Haziran 2020 Perşembe günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 01:30 Buz Depremi 01:45 İçerde 03:15 İçerde 03:45 Kuaförüm Sensin 06:00 Pis Yedili 08:00 Kendine İyi Bak 09:30 Kalp Atışı 12:30 Kuaförüm Sensin 16:00 Pis Yedili 18:45 Show Ana Haber 20:00 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda 20:00 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden 22:00 Güldür Güldür Show 23:45 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda 23:45 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden Kaynak: InterSinema.com