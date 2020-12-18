18 Aralık Cuma Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

18 Aralık tarihli 2020 Resmi Gazete de neler var? 18 Aralık Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 18 Aralık günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 18 Aralık 2020 Resmi Gazete...

18 ARALIK 2020 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA VE BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

–– Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz AKINCI ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer TOPAL'ın Seçilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

–– Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Uşak Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Uşak Üniversitesi Kalkınma Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Uşak Üniversitesi Kültür ve Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Doğal Çiçek Soğanlarının 2021 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/41)

–– 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2021 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/12/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/177] Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri