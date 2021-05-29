17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabire zor anlar yaşattı
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17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabire zor anlar yaşattı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

CNN International muhabiri Manu Raju canlı yayında zor anlar yaşadı. 17 yılda bir yeryüzüne çıkan bir ağustos böceği, Raju'nun ceketinden ensesine çıkarken böceği ensesinden alamayan muhabirin yardımına set ekibi koştu.

Kuzey Amerika'ya özgü bir tür ağustos böceği olarak bilinen kırmızı gözlü, kanatlı siyah böcekler (cicada), 17 yıl aradan sonra çiftleşmek için tekrar yeryüzüne çıktı. Kısa sürede ilgi odağı olan cicada canlı yayın yapan CNN International muhabiri Manu Raju'ya zor anlar yaşattı.

ÖNCE FARK ETMEDİ, SONRA PANİKLEDİ

O ana ait görüntüler sosyal medyada defalarca kez paylaşılınca Raju istemeden de olsa günün en çok konuşulan ismi oldu. Canlı yayın sırasında önce böceğin tırmandığını fark etmeyen Raju, gördüğü anda ''Ne oluyor be? Bu bir ağustos böceği mi?'' şeklinde tepki veriyor. Bu görüntüleri kişisel Twitter hesabından paylaşan Raju ise videoya ''Canlı yayın sırasında davetsiz bir misafirim oldu'' notunu düştü.

BU TÜR 17 YILDA BİR YERYÜZÜNE ÇIKIYOR

En son 2004'te yeryüzüne çıkan "Brood X" türü böcekler, üremek için yeryüzüne çıktığı ABD'nin yaklaşık 15 eyaletinde meraklılarının ilgisini çekiyor. Amerikalı böcek bilimcilere göre, dünyada yaklaşık 3 bin ağustos böceği türü bulunuyor ancak sadece 7 türü periyodik aralıklara 13 ya da 17 yılda bir yeryüzüne çıkıyor. Bu türlerin hemen hemen hepsi, Kuzey Amerika'nın orta kesimlerinde ve doğu yakasında ortaya çıkıyor, hayatlarının çoğunu yer altında geçiriyor, bitki köklerindeki sıvıları emerek besleniyor.

Böcek bilimciler, bu böcek türünün 17 yıl boyunca kış uykusunda olmadığını, oldukça yavaş büyüdüklerini söylüyor.

17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabire zor anlar yaşattı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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