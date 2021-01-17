17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü
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17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü

17.01.2021 15:36 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:43
17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü

St. Petersburg'da yaşayan 17 yaşındaki TikTok fenomeni iddiaya göre sarhoşken önce tartıştığı amcasını bıçakladı sonra da annesini öldürdü.

Polis, Rusya'nın Krasnogvardeysky bölgesindeki beş katlı bir binada gerçekleşen bir cinayet ihbarı aldı. Olay yerine çağrılan polis ekibi, dairede vücudunda bıçak darbeleri olan bir erkeğin ve kadının cansız bedenini buldu.

İDDİAYA GÖRE ÖNCE AMCASINI BIÇAKLADI SONRA ANNESİNİ

Ölen kadının oğlu, erkeğin ise yeğeni olduğu belirtilen 17 yaşındaki TikTok fenomeninin cinayeti işlemiş olabileceği belirtildi. İddiaya göre sarhoş olduğu belirtilen genç erkek önce amcasını tartışma sırasında bıçakladı ve sonra da annesini öldürdü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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