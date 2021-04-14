17 yaşındaki lise öğrencisi "Başka çarem yok" diyerek canına kıymak istedi
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17 yaşındaki lise öğrencisi "Başka çarem yok" diyerek canına kıymak istedi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | 3. Sayfa
17 yaşındaki lise öğrencisi 'Başka çarem yok' diyerek canına kıymak istedi

Konya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi S.N.A., yaya üst geçidine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kendisini boşluğa bırakan ve son anda polisin kolunu yakalaması sonucu hayata tutunan genç kız hastaneyle kaldırıldı.

Saat 09.15 sıralarında Konya merkez Selçuklu ilçesinde bulunan kültürpark yaya üst geçidinde meydana gelen olayda, üs geçidin korkuluklarında genç kızı fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

POLİS SON ANDA KOLUNDAN YAKALADI

Olay yerine gelen polis, lise öğrencisi S.N.A.'yı ikna etmeye çalıştığı sırada, genç kız kendisini boşluğa bıraktı. Son anda polisler tarafından kolundan tutularak yukarıya çekilen genç kız yeniden hayata tutundu. Bu sırada çevredeki bazı vatandaşlarda S.N.A.'nın aşağıya düşme ihtimaline karşın montlarını açarak önlem aldı.

17 yaşındaki lise öğrencisi 'Başka çarem yok' diyerek canına kıymak istedi

"BAŞKA ÇAREM YOK"

Gözyaşlarını tutamadığı görülen genç kızın, "Başka çarem yok. Tek çarem ölüm" gibi sözler söylediği öğrenildi. Genç kız kontrol amaçlı ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (3)
O. KARA: kızı son anda iyi kurtarmışlar inşallah bi daha denemez boyle şeyler
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AKHAN SAGİMLAR: 17 yaşında genç bir kızın nasıl bir derdi olabilirki acaba? ??
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UĞUR DURAN: Bir insanın kendi canına kıymasını sağlayacak kadar bir insanın hayatın da ne gibi şeyler kötü gidebilir ki.. Hiç kimse için intihar bir kurtuluş değildir.
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500
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