17 yaşındaki hamile kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü - Cenaze töreni
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17 yaşındaki hamile kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü - Cenaze töreni

Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde, birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki hamile kadın, hayatını kaybetti.

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İzmir'in Konak ilçesinde, birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki hamile kadın, hayatını kaybetti.

A.Y. (24), birlikte yaşadığı Sezen Ünlü'yü (17) Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ünlü, hastanede yaşamını yitirdi. Ünlü'nün 6 aylık hamile olduğu, bebeğinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan A.Y, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

A.Y'nin emniyetteki ifadesinde, birlikte yaşadığı Sezen Ünlü, ile 2 aydır sorunlar yaşadıklarını anlattığı belirtildi. Sokakta görüştükleri Ünlü'nün telefonuna sosyal medya uygulaması üzerinden gelen bir mesaj üzerine tartışma yaşadıklarını ileri süren A.Y'nin cinayeti de bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

"Kızımı öldürmekle tehdit etmişti"

Sezen Ünlü'nün babası Serdar Ünlü, yaklaşık 1 yıl önce kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği A.Y'nin, ailesiyle gelerek kızını istediğini, yaşının küçük olması nedeniyle, nikahsız şekilde birlikte yaşamalarına rıza gösterdiğini söyledi.

Katil zanlısının yaklaşık 3 ay önce kızını darbedip öldürmekle tehdit ettiğini aktaran Ünlü, kızının ilgili makamlara başvurarak koruma kararı aldırdığını, ve kendi evlerine taşındığını belirtti.

Polis, görgü tanıklarının da ifadelerine başvurdu. İki görgü tanığı, A.Y'nin Sezen Ünlü'nün elinden zorla telefonunu almaya çalıştığını gördüklerini, buradan ayrıldıktan bir süre sonra Ünlü'nün kanlar içinde yerde yattığına tanık olduklarını ifade etti. Tanıklar, katil zanlısının kendilerini de "İsmimi söylerseniz birlikte yaptığımızı söylerim." diyerek tehdit ettiğini de dile getirdi.

Öte yandan Sezen Ünlü'nün, 25 Şubat'ta Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine müracaat ettiği ve A.Y'ye aile mahkemesince iki ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Ünlü, son yolculuğuna uğurlandı

Sezen Ünlü'nün cenazesi yakınlarınca İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınıp Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığına getirildi.

Ünlü, burada kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazede babası Serdar Ünlü ve yakınları gözyaşı döktü. Anneanne Remziye Orallı, dua okuyup, başörtüsünü mezar başına konan tahtaya bağladı.

Öte yandan, ailesinin Ünlü'nün kornealarını bağışladığı öğrenildi.

17 yaşındaki hamile kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü - Cenaze töreni
17 yaşındaki hamile kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü - Cenaze töreni
17 yaşındaki hamile kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü - Cenaze töreni
17 yaşındaki hamile kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü - Cenaze töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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