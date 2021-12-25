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17 yaşındaki gencin sır ölümü

17 yaşındaki gencin sır ölümü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'da 20 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki lise öğrencisi ormanlık alanda boynundan atkı ile asılı halde bulundu.

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AZİZİYE, ERZURUM (İHA) - Erzurum'da 20 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki lise öğrencisi ormanlık alanda boynundan atkı ile asılı halde bulundu. Gencin sır ölümü yapılacak olan otopsinin ardından gün yüzüne çıkacak.

Olay, Erzurum'un Aziziye ilçesindeki ormanlık alanda meydana geldi. 20 gündür kayıp olarak aranan lise öğrencisi Salih Yıldırım (17) ormanlık alanda boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu. Ormanda dolaşan 2 kişinin ağaçta asılı halde birini görmesi üzerine yapılan ihbarla bulunan Yıldırım'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu kaldırıldı.

Burada yapılacak otopsinin ardından Yıldırım'ın kesin ölüm sebebi öğrenilecek. - ERZURUM

17 yaşındaki gencin sır ölümü

17 yaşındaki gencin sır ölümü

17 yaşındaki gencin sır ölümü

17 yaşındaki gencin sır ölümü

17 yaşındaki gencin sır ölümü

17 yaşındaki gencin sır ölümü

17 yaşındaki gencin sır ölümü

17 yaşındaki gencin sır ölümü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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