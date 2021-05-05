17 yaşındaki genç kız tüfekle kendini vurdu

Amasya'da tüfekle kendini vuran 17 yaşındaki genç kız Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.

Amasya'da tüfekle kendini vuran 17 yaşındaki genç kız Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Amasya'nın Taşova ilçesinin Akçabey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki D.K., tüfekle karnından kendini vurdu. Ağır yaralanan D.K., Samsun'un Asarcık ilçesindeki Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı