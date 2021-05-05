17 yaşındaki genç kız tüfekle kendini vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

17 yaşındaki genç kız tüfekle kendini vurdu

17 yaşındaki genç kız tüfekle kendini vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'da tüfekle kendini vuran 17 yaşındaki genç kız Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.

Amasya'da tüfekle kendini vuran 17 yaşındaki genç kız Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Amasya'nın Taşova ilçesinin Akçabey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki D.K., tüfekle karnından kendini vurdu. Ağır yaralanan D.K., Samsun'un Asarcık ilçesindeki Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'DA 'FİLTRESİZ' MASKE TEHLİKESİ
SAMSUN'DA 'FİLTRESİZ' MASKE TEHLİKESİ
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular
Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış
Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres
Magazin Alişan Müge Anlı Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Gomes Ozan Tufan Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 17 yaşındaki genç kız tüfekle kendini vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 18:24:04. #1.14#

title